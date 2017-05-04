Четверг, 4 Мая 2017 года
13:20:49 МСК

В поселке Оренбуржья найден боевой снаряд

Происшествия

При проведении земляных работ в поселке Ростошинские пруды обнаружен опасный боеприпас

Советские артиллеристы ведут огонь по врагу из 76-мм УСВ или ЗИС-22, 1941
Александр Устинов
Советские артиллеристы ведут огонь по врагу из 76-мм УСВ или ЗИС-22, 1941

Оренбург, 4 мая 2017, 12:33 — REGNUM  В поселке Ростошинские пруды местный житель во время земляных работ на своем участке обнаружил боеприпас. Артиллерийский снаряд лежал на глубине 20 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Прибывшие на место специалисты сделали заключение, что артиллерийский снаряд калибра 76 мм был с головным взрывателем, прошедшим канал ствола, со следами коррозии. Саперы транспортировали боеприпас в безопасное место, где уничтожили его накладным зарядом.

Стоит отметить, что за последний месяц это не единственный случай, когда местные жители сообщают об опасных находках на территории Оренбуржья. Так, в середине апреля в Орске недалеко от аэропорта нашли боевую гранату РГД-5. В связи с угрозой для окружающих и невозможностью транспортировки принято решение об уничтожении гранаты на месте.

Чуть позже в Оренбурге арендатор частного гаража проинформировал правоохранителей о подозрительной коробке. Взрывотехники ОМОН обследовали гараж и обнаружили 10 гранат ВОГ-25П. Боеприпасы оказались боевыми выстрелами для подствольного гранатомета ГП-25.

Читайте ранее в этом сюжете: Возле орского аэропорта в Оренбуржье обнаружена боевая граната

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
NB!
04.05.17
Яков РудьУкраинская «правда»
КиевУкраина Уголовные дела против оппозиционных политиков на Украине Политика
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
04.05.17
В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»
АстанаКазахстан «Бессмертный полк» Политика
NB!
04.05.17
Леонид НерсисянЧто мы увидим на Параде Победы 2017 года в Москве: фоторепортаж
МоскваРоссия День Победы Политика
NB!
04.05.17
Александр БеловStrategist: Плавучие АЭС КНР – угроза интересам США в Юго-Восточной Азии
ПекинКитай Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Массовая гибель дельфинов в Черном море: причины выясняются
НовороссийскКраснодарский крайРоссия Массовая гибель диких животных Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
ещё главное