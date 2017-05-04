В поселке Оренбуржья найден боевой снаряд

Оренбург, , 12:33 — REGNUM В поселке Ростошинские пруды местный житель во время земляных работ на своем участке обнаружил боеприпас. Артиллерийский снаряд лежал на глубине 20 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

Прибывшие на место специалисты сделали заключение, что артиллерийский снаряд калибра 76 мм был с головным взрывателем, прошедшим канал ствола, со следами коррозии. Саперы транспортировали боеприпас в безопасное место, где уничтожили его накладным зарядом.

Стоит отметить, что за последний месяц это не единственный случай, когда местные жители сообщают об опасных находках на территории Оренбуржья. Так, в середине апреля в Орске недалеко от аэропорта нашли боевую гранату РГД-5. В связи с угрозой для окружающих и невозможностью транспортировки принято решение об уничтожении гранаты на месте.

Чуть позже в Оренбурге арендатор частного гаража проинформировал правоохранителей о подозрительной коробке. Взрывотехники ОМОН обследовали гараж и обнаружили 10 гранат ВОГ-25П. Боеприпасы оказались боевыми выстрелами для подствольного гранатомета ГП-25.

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