Утечка газа в Кабардино-Балкарии: один человек погиб, четверо пострадали

Нальчик, , 12:00 — REGNUM Пятеро жителей поселка Тегенекли в Кабардино-Балкарии пострадали от утечки газа. Одного из них спасти не удалось. Информация о происшествии поступила 3 мая в 15:30. Выехавшие на место спасатели обнаружили в частном домовладении по улице Балкарской одного погибшего и четверых отравившихся газом, сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пострадавшие были доставлены в больницу города Тырныауза, их состояние не вызывает опасений медиков. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Посетивший место происшествия глава муниципального образования Каншаубий Залиханов пообещал оказать всестороннюю помощь семье погибшего и пострадавшим.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Баксанском районе Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа — пострадала семья из четырех человек. Причиной стало убежавшее на плиту молоко, которое потушило горелку. Не заметивший этого отец семейства спустя некоторое время попытался зажечь газ, но произошел взрыв. Сильные ожоги получили муж с женой и двое детей. Спасти одного ребенка не удалось.