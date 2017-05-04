Из-за землетрясения в Таджикистане камнепад убил 110 овец в Киргизии

Бишкек, , 11:57 — REGNUM На территории Таджикистана накануне, 3 мая, произошло землетрясение силой 7 баллов в эпицентре. Впоследствии также зафиксирована серия из еще пяти подземных толчков меньшей интенсивности — до 5,5 балла. Отголоски подземных толчков ощущались и на юге Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизской Республики.

В селах Карамык, Шибе, Кара-Тейит, Чулу и Жекенди из-за землетрясений в аварийное состояние пришли свыше 66 жилых домов, еще в 215 домах получили меньшие повреждения, 4 соцобъекта признаны аварийными, также под камнепадом погибли 110 овец. Человеческих жертв нет.

Отметим, что по прогнозам Института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии, 2017 год в плане землетрясений будет достаточно спокойным. «Мы не ожидаем землетрясений выше 5 — 6 баллов. Подземные толчки постоянно происходят и в Таджикистане, и в Китае. Они ощущаются у нас. А вообще даже в США и Японии с самым современным оборудованием невозможно предугадать землетрясение», — цитирует главу института Канатбека Абдрахматова ИА «Zanoza.kg».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным МЧС Киргизии, в 2016 году в этой среднеазиатской стране зарегистрированы 13 076 сейсмических колебаний, из которых 256 имели силу от 2 до 5 баллов.