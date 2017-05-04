Калужский таксист надругался над тремя малолетними девочками

Калуга, , 12:04 — REGNUM К 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима приговорен калужским судом 33-летний гражданин Узбекистана за изнасилование несовершеннолетних. Об этом 4 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Азер Садыгов.

Установлено, что в июле 2016 года осужденный надругался над тремя несовершеннолетним подростками из Калуги. Он приглашал потерпевших совершить поездку на машине, а затем заезжал в безлюдное место, где совершал преступления.

Известно, что осужденный состоит в браке и имеет троих малолетних детей. Он не был официально трудоустроен в России и подрабатывал в такси, а незадолго до совершения преступлений занялся оформлением документов для получения гражданства Российской Федерации.

Напомним, в 2016 году калужскими правоохранителями было расследовано 79 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе 29 изнасилований и насильственных действий сексуального характера.