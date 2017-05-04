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Хозяйка напавшей на подростка львицы заплатит штраф 800 рублей: подробности

Происшествия

Прокуратура в Саратовской области, где выбежавшая из частного дома львица напала на подростка, настаивает на передаче хищницы в зоопарк

Львица в клетке
Юрий Давыдов
Львица в клетке

Саратов, 4 мая 2017, 11:54 — REGNUM  Владелец львицы постановлением территориального отдела управления ветеринарии правительства Саратовской области привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина животных, на него наложен штраф в сумме 800 рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурорская проверка установила, что 24 апреля 2017 года у одного из домов, расположенного на улице Тургенева в Энгельсе, произошло нападение льва на 15-летнего подростка, в результате чего он получил травмы в виде покусов мягких тканей конечностей и был вынужден обратиться к врачам. Владельцем экзотического животного является жительница Энгельса. Животное в настоящее время содержат в жилом помещении. При этом владелец животного не получил разрешение на содержание и разведение львицы в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Как пояснили в прокуратуре, содержание в неволе диких животных без специального разрешения создает угрозу для людей, а также является нарушением законодательства о животном мире. В связи с этим прокурор города обратился в суд в защиту неопределенного круга лиц с требованием изъять львицу, запретить совершать любые действия (отчуждение, уничтожение) с незаконно удерживаемым диким животным, запретить содержать в жилом доме дикое животное. В настоящее время прорабатывается вопрос о передачи львицы в зоопарк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава управления СК РФ по Саратовской области обратился к прокурору региона и врио губернатора с предложением через суд добиться изъятия у владельцев львицы, которая напала на 15-летнего подростка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области СКР через суд хочет изъять напавшую на ребенка львицу

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