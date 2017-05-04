На северные провинции КНР обрушились сильнейшие песчаные бури

Пекин, , 11:31 — REGNUM Национальный метеорологический центр КНР ввел повышенный «синий» уровень общественной опасности сразу в ряде провинций в связи с резким ухудшением качества воздуха, вызванным песчаными бурями.

Сложная экологическая обстановка наблюдается в провинциях Ганьсу, Цзилинь, Шаньси, Шэньси, Хуйлунцзян, Хэбэй, Автономном районе Внутренняя Монголия, Тяньцзине и Пекине. Жители указанных регионов жалуются на пыль и песок, которые оседают на одежде и окнах зданий, пишет «Чжунго синьвэнь».

Дорожная полиция рекомендует водителям проявить максимальную бдительность, соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией. По прогнозам синоптиков, ситуация улучшится лишь к вечеру 5 мая.

Китайские власти призывают жителей страны сократить пребывание на открытом воздухе, а также носить специальные маски, защищающие органы дыхания.

По словам метеорологов, песчаные бури сформировались на территории Внутренней Монголии. Власти региона принимают активные меры по предотвращению эрозии почв и возникновению песчаных бурь, однако исключить их возникновение пока невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Министерства охраны окружающей среды КНР, содержание вредных веществ в воздухе Пекина превысило нормы, рекомендуемые ВОЗ, в 21 раз.

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