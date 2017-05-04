Четверг, 4 Мая 2017 года
11:50:06 МСК

На северные провинции КНР обрушились сильнейшие песчаные бури

Происшествия

По прогнозам синоптиков, экологическая обстановка в регионе улучшится лишь к вечеру 5 мая

Песчаная буря
Иллюстрация: Pixabay.com
Песчаная буря

Пекин, 4 мая 2017, 11:31 — REGNUM  Национальный метеорологический центр КНР ввел повышенный «синий» уровень общественной опасности сразу в ряде провинций в связи с резким ухудшением качества воздуха, вызванным песчаными бурями.

Сложная экологическая обстановка наблюдается в провинциях Ганьсу, Цзилинь, Шаньси, Шэньси, Хуйлунцзян, Хэбэй, Автономном районе Внутренняя Монголия, Тяньцзине и Пекине. Жители указанных регионов жалуются на пыль и песок, которые оседают на одежде и окнах зданий, пишет «Чжунго синьвэнь».

Дорожная полиция рекомендует водителям проявить максимальную бдительность, соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией. По прогнозам синоптиков, ситуация улучшится лишь к вечеру 5 мая.

Китайские власти призывают жителей страны сократить пребывание на открытом воздухе, а также носить специальные маски, защищающие органы дыхания.

По словам метеорологов, песчаные бури сформировались на территории Внутренней Монголии. Власти региона принимают активные меры по предотвращению эрозии почв и возникновению песчаных бурь, однако исключить их возникновение пока невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Министерства охраны окружающей среды КНР, содержание вредных веществ в воздухе Пекина превысило нормы, рекомендуемые ВОЗ, в 21 раз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пекине вредные вещества превысили концентрацию в 21 раз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Яков РудьУкраинская «правда»
КиевУкраина Уголовные дела против оппозиционных политиков на Украине Политика
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
56 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
04.05.17
В Казахстане журналистам запрещают освещать акцию «Бессмертный полк»
АстанаКазахстан «Бессмертный полк» Политика
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Юрий БаранчикВстреча в Сочи: Эрдогану удалось не наступить на турецкие помидоры
СочиКраснодарский крайРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Массовая гибель дельфинов в Черном море: причины выясняются
НовороссийскКраснодарский крайРоссия Массовая гибель диких животных Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
04.05.17
Губернаторы отчитаются Путину об исполнении его указов
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Политика
NB!
04.05.17
Максим Исаев«Вывести войска с Корейского полуострова – значит решить проблему КНДР»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
ЧелябинскРоссия Лесные пожары-2017 Происшествия
NB!
04.05.17
Сбит на взлете: юань вновь начал ослабление по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное