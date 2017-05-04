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В Карачаево-Черкесии взятка в 2 тыс. рублей обернулась миллионным штрафом

Происшествия

Организации придется выплатить 1 млн рублей за взятку судебным приставам

Деньги в конверте
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги в конверте

Черкесск, 4 мая 2017, 11:26 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии поплатилось крупным штрафом за взятку предприятие «Китком». Суд оштрафовал организацию на 1 млн рублей. При этом размер наказания за взятку, предложенную судебным приставам, в 500 тысяч раз превысил сумму самой взятки.

Заместитель генерального директора ООО «Китком» Николай Мурзаханов просил у судебных приставов предоставить ему подложную справку об отсутствии задолженности у предприятия по исполнительным производствам, сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Эту «услугу» он оценил всего в две тысячи рублей.

Однако при передаче денег в служебном кабинете заместителя начальника — заместителя старшего судебного пристава Черкесского городского отдела судебных приставов УФССП по республике Мурзаханов был задержан сотрудниками полиции.

Прокуратура возбудила в отношении ООО «Китком» производство об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», по которому суд и вынес наказание в виде штрафа на такую большую сумму.

Сам Мурзаханов также попал под уголовное преследование. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

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За взятку задержан глава администрации Ногайского района Карачаево-Черкесии

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в Карачаево-Черкесии была задержана за взятку директор школы №2 города Черкесска, которая предложила 100 тысяч рублей сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по республике. За денежное вознаграждение она просила скрыть факты нарушения закона, которые были выявлены при проверке в руководимом ею учреждении.

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