На Южном Урале сотрудники скорой помощи отданы под суд

Магнитогорск, Челябинская область, , 11:16 — REGNUM Уголовное дело о грабеже пациента Скорой помощи в Магнитогорске поступило в Магнитогорский районный суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура Орджоникидзевского района города Магнитогорска утвердила обвинение в отношении двух местных жителей, сотрудников Скорой помощи, которые, по данным следствия, находясь при исполнении служебных обязанностей, ограбили пациента.

В ходе следствия было выяснено, что в июне 2016 года обвиняемые находились на дежурстве в составе бригады скорой помощи, и во время транспортировки пациента в наркологический диспансер находились в салоне автомобиля вместе с ним. Сотрудники при движении кареты скорой помощи осмотрели карманы перевозимого человека и забрали себе мобильный телефон, а также банковскую карту. Там же один из злоумышленников потребовал назвать пин-код для доступа к карте, но получил отказ. Вторую попытку затребования данных к карте обвиняемый осуществил после нанесения удара перевозимому пациенту в область груди. Получив доступ к карте, обвиняемые вечером того же дня сняли денежную сумму в размере 18,5 тыс. рублей.

В ходе разбирательств следователи изъяли телефон и часть денежной суммы у обвиняемых, был наложен арест на их счета для взыскания суммы в 7,5 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска. Обвиняемым инкриминируется совершение преступления совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Добавим, сотрудники скорой помощи нередко сами становятся объектами преступных посягательств. Но иногда и их привлекают к ответственности. В Москве разразился скандал в марте — сотрудники скорой помощи отказались нести носилки с умирающим пациентом.