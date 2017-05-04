Два уголовных дела возбуждены в Петербурге по ЧП на реках и каналах

Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Группу туристов возили по рекам и каналам Санкт-Петербурга на более чем вдвое перегруженном судне под управлением стажера без документов. Возбуждено уголовное дело. Поводом для еще одного расследования стало столкновение двух гидроциклов, которыми управляли люди, не имеющие соответствующих навыков и прав.

Как сообщили 4 мая в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, оба уголовных дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, на маломерном судне по рекам и каналам была перевезена туристическая группа в составе 25 человек, в том числе трое малолетних детей. При этом для данного судна установлена норма пассажировместимости в 12 человек. Соответственно, спасательных жилетов на всех фактически находившихся на борту людей не хватало.

Кроме того, перегруженным сверх меры судном управлял стажер, не имевший при себе удостоверения на право управления маломерным судном.

«В настоящее время проведен осмотр судна, опрошено лицо, управляющее судном, изъяты документы на право пользования судном. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СЗСУ на транспорте.

Другое уголовное дело возбуждено в отношении 28-летнего администратора ООО «Экстрим-Лайф». По данным следствия, за денежное вознаграждение он предоставил в прокат гражданам, не имеющим удостоверений на право управления маломерными судами, два гидроцикла, снятых с учета госинспекцией по маломерным судам МЧС России.

«В акватории реки Большой Невки один из водителей — женщина 1979 г.р., не справилась с управлением и допустила столкновение с другим гидроциклом, в результате чего получила телесные повреждения различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу», — отметили в Следственном управлении.

Ведутся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.