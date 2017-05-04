В Удмуртии порывом ветра опрокинуло кран: погиб рабочий

Ижевск, , 11:05 — REGNUM В поселке Ува на территории Удмуртии 3 мая опрокинулся кран козлового типа. В результате находящийся в кабине рабочий погиб. По факту несчастного случая проводится проверка, сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

По данным проверки, 3 мая рабочий устранял неисправность крана на территории ООО «Восток Ресурс». В результате сильного порыва ветра произошло опрокидывание крана, вследствие чего находившийся в его кабине потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Поводятся мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося — опрашиваются работники и руководство предприятия, родственники погибшего. Решается вопрос об изъятии технической документации, в том числе, регламентирующей порядок соблюдения техники безопасности, и иной документации, представляющей интерес для следствия.