В Свердловской области пациентка выпала из окна больницы

Ревда, Свердловская область, , 11:06 — REGNUM На Урале 54-летняя женщина выпала из окна пятого этажа городской больницы города Ревды. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Несчастный случай произошёл ночью 4 мая. Женщина выпала из окна процедурного кабинета. В прокуратуре намерены установить, каким образом попавшая в больницу с тяжёлым заболеванием женщина оказалась в помещении, которое должно быть закрыто от свободного доступа пациентов, а также оказывалась ли ей медицинская помощь сотрудниками больницы сразу после падения. По итогам проверки будет принято дальнейшее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года произошёл аналогичный несчастный случай в одном из бюджетных учреждений Екатеринбурга. Тогда пятилетний воспитанник детского дома-интерната выпал из окна третьего этажа, в результате чего получил травмы. По данному факту была организована проверка, которая закончилась возбуждением уголовного дела.