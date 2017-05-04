Останки пропавшего новгородского учителя нашли в сгоревшем автомобиле

Великий Новгород, , 09:54 — REGNUM В сгоревшем автомобиле, найденном 3 мая недалеко от города Кировск Ленинградкой области, нашли останки мужчины — предположительно, владельца машины: 23-летнего жителя Великого Новгорода Андрея Ларченко, который работал учителем в новгородской гимназии №2. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 мая, в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

На место незамедлительно выехали следователи, следователи-криминалисты аппарата следственного управления и сотрудники полиции. «В ходе осмотра места происшествия следователями

Сгоревший автомобиль обнаружили проезжавшие мимо велосипедисты.в сгоревшей машине обнаружены останки мужчины, предположительно, владельца машины — Андрея Ларченко», — сообщили в следственном управлении СКР по Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту безвестного исчезновения Андрея Ларченко было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина бесследно исчез 6 марта 2017 года, после работы в гимназии.

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