В Самаре 95 пожарных боролись с огнем на складе с бытовой химией

Самара, , 09:54 — REGNUM В Самаре 3 мая в 15:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на проезде Мальцева. По прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было установлено, что происходит горение бытовой химии на площади 200 квадратных метров в здании ангарного типа, объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 2, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ведомстве отметили, что к месту пожара были оперативно направлены дополнительные пожарно-спасательные подразделения Самарского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ территориального пожарного спасательного гарнизона, оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях и 3 отряда федеральной противопожарной службы.

В 17:23 удалось остановить распространения огня по всей площади здания и в 17:57полностью ликвидировать пожар.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Всего для тушения пожара привлекалось 95 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 65 человек, 17 единиц техники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.