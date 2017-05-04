Четверг, 4 Мая 2017 года
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В Авдеевку начали централизованно подавать воду из запасного резервуара

Происшествия

Донецкая фильтровальная станция перестала подавать воду в город 2 мая после обстрелов

Авдеевка, Украина, 4 мая 2017, 09:46 — REGNUM  Централизованная подача воды по графику возобновлена в Авдеевке, заявил председатель авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, передает 4 мая телеканал «112 Украина».

По его словам, с 05:00 до 09:00 осуществляется подача воды из городского резервуара объемом 4 тыс. кубометров. Водой снабжается поселок Химик и частично Старая Авдеевка, в последнюю дополнительно завозят на машинах питьевую и техническую воду.

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Как передает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам на линии электропередач. На данный момент проводится обследование ЛЭП на предмет обрывов, пока причина остановки электропитания не обнаружена.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция (ДФС), обеспечивающая водой Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов, была обесточена из-за обстрелов 2 мая. Украинские силовики регулярно обстреливают район станции, что затрудняет ремонтным бригадам проведение восстановительных работ.

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Так, после обрыва ЛЭП сотрудники ДФС спрятались в бомбоубежище и ожидали прекращения огня украинской артиллерии, которая работала, несмотря на согласованный режим прекращения огня. Утром 3 мая все сотрудники были эвакуированы со станции.

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