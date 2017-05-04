Четверг, 4 Мая 2017 года
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Жертвами ЧП на строительной площадке в Китае стали трое рабочих

Происшествия

Причины произошедшего до сих пор не установлены

Пекин, 4 мая 2017, 09:12 — REGNUM  Правоохранительные органы провинции Юньнань приступили к расследованию инцидента, произошедшего в городе Дали, где произошло обрушение многотонной стальной конструкции, в результате чего погибли три человека.

Инцидент произошел вечером 3 мая. Как сообщили очевидцы, обрушилась стальная конструкция, предназначенная для предотвращения схода оползней. В момент ЧП в непосредственной близости находились восемь сотрудников строительной компании, трое из которых скончались на месте, еще пять человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По словам медиков, двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, в настоящее время врачи делают все возможное для их спасения. Жизнь еще троих рабочих находится вне опасности, пишет «Чжунго жибао».

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и члены специальной комиссии, сформированной по поручению губернатора провинции. Им предстоит выяснить причины произошедшего. По предварительной версии, обрушение многотонной конструкции из-за так называемой усталости металла — явления, приводящего к разрушению металлической конструкции после многократного изменения его напряженного состояния.

Власти провинции уже заявили, что семьи погибших и пострадавших получат денежные компенсация за счет провинциального бюджета. В ближайшие две недели на всех строительных площадках провинции пройдут внеплановые проверки. Соответствующее распоряжение отдал губернатор провинции Юньнань.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 мая в провинции Гуйчжоу обрушился свод строящегося железнодорожного туннеля, в результате чего погибли 12 рабочих.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате обрушения железнодорожного туннеля в Китае погибли 12 человек

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