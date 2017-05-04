Сильный ливень превратил столицу Северной Осетии в Венецию

Владикавказ, , 09:01 — REGNUM Улицы города Владикавказа стали реками, а автомобили — лодками из-за сильного ливня, обрушившегося на столицу Северной Осетии 3 мая. Уровень воды в ряде районов города превышал полуметровую отметку, передает 4 мая корреспондент ИА REGNUM.

Почти что вплавь добирались до дому жители города, нелегко пришлось и владельцам автотранспорта: моторы глохли, машины приходилось буксировать, на улицах образовались пробки.

Ливневая канализация не справлялась с потоками воды, в результате оказались подтопленными многие улицы города, особенно досталось району рынка «Викалина». Горожане, испытавшие на себе последствия ливня, возмущались тем, что на некоторых улицах ливневка закатана в асфальт или вообще не предусмотрена.

По данным МЧС, в результате ливня никто не пострадал. Но причин вздохнуть с облегчением пока нет, так как синоптики обещают усиление ветра и продолжение дождей. В связи с ситуацией, сложившейся из-за неблагоприятных погодных условий, мэр города Владикавказа Борис Албегов назначил на утро 4 мая экстренное совещание.

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В Северной Осетии продолжают устранять последствия стихии

Стоит отметить, что ситуация с подтоплением улиц города Владикавказа и других населенных пунктов республики не редкость. Так, летом 2016 года дожди неоднократно заливали Северную Осетию, нанося значительный ущерб жителям, транспортной системе и агропромышленному комплексу.

5 июня на республику обрушился сильнейший ливень. Град размером с куриное яйцо разрушил крыши 314 домовладений, 11 тысяч человек остались без света, два человека получили ранения. На территории города Владикавказа и трех населенных пунктов Пригородного района — сел Гизель, Нижняя Саниба и Верхняя Саниба — введен режим чрезвычайной ситуации.