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Власти Пекина повысили уровень общественной опасности из-за сильного смога

Происшествия

Власти города призывают жителей и гостей столицы воздержаться от нахождения на открытом воздухе

Смог. Пекин. КНР
Иллюстрация: Takungpao.com
Смог. Пекин. КНР

Пекин, 4 мая 2017, 08:31 — REGNUM  В связи с резким ухудшением экологической обстановки в столице КНР муниципалитет Пекина повысил уровень общественной опасности до «оранжевого» уровня. По состоянию на текущий момент, концентрация вредных для здоровья человека частиц РМ2,5 составила 533 мгр/м3, что десятки раз превышает допустимый ВОЗ уровень.

Несмотря на все усилия властей в области защиты окружающей среды и улучшения экологической ситуации в северной части Китая, столичный регион по-прежнему подвержен серьезному загрязнению воздуха. Главными источниками смога являются выхлопные газы, работа промышленных предприятий и угольных ТЭЦ, пишет «Бэйцзин жибао».

Власти города призывают жителей и гостей столицы воздержаться от нахождения на открытом воздухе. Приостановлена работа ряда крупнейших промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости от Пекина. Чиновники призывают жителей Пекина временно отказаться от использования автомобилей в пользу общественного транспорта.

Улучшение экологической ситуации в столице КНР может произойти уже 5−6 мая, когда в столичном регионе задуют северные ветра, которые разгонят смог. До этого времени все занятия в дошкольных образовательных учреждениях отменены, в школах и университетах отменены занятия на открытом воздухе.

Власти столицы уже заявили о необходимости проведения очередного раунда экологической переписи предприятий, а также об ужесточении наказания за нарушение экологического законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство охраны окружающей среди КНР опубликовало заявление, согласно которому с 5 апреля на территории Пекина, Тяньцзиня и провинции Хубэй стартует второй этап экологической переписи предприятий, начавшейся еще в декабре 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае начался второй раунд экологической переписи предприятий

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