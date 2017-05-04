В Киеве из контрактников Нацгвардии пытались сделать частную охрану
Заместитель командира воинской части планировал получить с этой сделки $!5 тыс
Киев, 4 мая 2017, 07:42 — REGNUM Арестован заместитель командира одной из воинских частей Национальной гвардии в Киеве, который пытался отправить своих солдат-контрактников охранять частные предприятия, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.Согласно сообщению, арестованный пытался за $15 тыс. неофициально отправить своих подчиненных, проходящих военную службу по контракту, охранять объекты частного предпринимателя.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в ходе операции, проведенной совместно военной прокуратурой Дарницкого гарнизона и главным управлением службы безопасности Украины (СБУ) по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Прокуратура обвиняет заместителя командира в получении взятки по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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Напомним, в феврале 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в стране менее 30% преступлений раскрываются сотрудниками правоохранительных органов.
При этом, по мнению экспертов, реально данная цифра еще ниже, поскольку в официальную статистику входят надуманные дела о «люстрациях» и «терроризме», а преступления украинской армии, наоборот, в статистику не включаются. Таким образом, реальный уровень раскрываемости преступлений на Украине составляет около 10%.
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