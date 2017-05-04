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«Карта убитых дорог» помогла скорректировать план ремонта в Барнауле

Происшествия

Общественники убедили власть в переносе сроков ремонта ряда проблемных участков дорог

Убитая дорога в Барнауле
Иллюстрация: ОНФ
Убитая дорога в Барнауле

Барнаул, 4 мая 2017, 07:06 — REGNUM  В 2017 году за счет средств проекта «Безопасные и качественные дороги» в Барнауле будет капитально отремонтировано 93% дорог, отмеченных на сайте ОНФ, как «убитые». Об эффективном старте команды проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк в ходе состоявшейся накануне пресс-конференции с представителями властей, посвященной планам на предстоящий дорожно-строительный сезон в Алтайском крае. По его словам, власть тоже оценила дорожную ситуацию и оперативно отреагировала на запросы населения. Подробности сообщает официальный сайт общественников.

Как известно, кампания по ремонту дорог уже стартовала. Работы начались на Красноармейском проспекте, на улицах Чкалова, Профсоюзов, 8 Марта и ряде других. Всего в 2017 году в Барнауле капитально отремонтируют 26 дорог, отмеченных на интерактивной карте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Напомним, к началу мая жители региона отметили на сайте dorogi-onf.ru 176 проблемных участков. Самыми активными оказались барнаульцы, они нанесли на интерактивную карту 103 участка. Одним из лидеров рейтинга стала улица Балтийская, ремонт которой планировался в 2018 г. в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Но с учетом мнения общественности решено провести ремонтные работы уже в этом году. Также в планы на предстоящий сезон включен ремонт проблемных участков на улицах Энтузиастов и Веры Кащеевой, — отмечают общественники. Новый асфальт должен прослужить не менее пяти лет. По предложению представителей ОНФ, такой срок определен в качестве базового при реализации федерального проекта.

«На устранение недостатков городской сети автомобильных дорог вкладываются большие средства, и они должны расходоваться эффективно. В этой связи мнение общественности играет важную роль. Первые результаты реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» говорят о том, что рядовые граждане и власти настроены на конструктивный диалог», — подчеркнул Сергей Войтюк.

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В ходе совместной пресс-конференции представители Минстройтранса Алтайского края и администрации Барнаула сообщили, что в 2017—2018 гг. Барнаул ждет масштабная кампания по ремонту дорог и повышению безопасности дорожного движения. За два года в инфраструктуру городской агломерации вложат 3 млрд руб. К 2019 г. в нормативное состояние должно быть приведено не менее половины всех дорог краевой столицы. При этом количество мест концентрации ДТП должно снизиться вдвое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, активное участие в проекте Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» принимают и жители Санкт-Петербурга. С момента старта проекта горожане отметили 334 проблемных участка общей протяженностью более 190 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти три тысячи петербуржцев пожаловались в проекте ОНФ на «убитые» дороги

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Общероссийский народный фронт
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