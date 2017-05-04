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Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников

Происшествия

От представителей власти требуют решительных мер и пишут письмо в прокуратуру

Челябинск, 4 мая 2017, 06:12 — REGNUM  В Челябинской области с 30 апреля во всех муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Как отмечает заместитель губернатора региона и руководитель областной Комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Олег Климов, всего с начала пожароопасного периода в области произошло 211 пожаров, общая их площадь составила 2411 гектаров. При этом 22 возгорания на площади 1200 гектаров возникли на Чебаркульском полигоне — территории Минобороны России. «Если эти площади убрать, то фактически мы находимся в параметрах прошлого года», — заявил Олег Климов.

По его словам, среди возгораний было два крупных: в Чесменском и Октябрьском районах. Все пожары были потушены в день возникновения.

Чиновник заверил, что регион проходит пожароопасный период сложно, но надежно. «На текущий период в повышенной готовности находятся и лесники, и МЧС, будем наращивать усилия, впереди праздники, чтобы не допустить возгораний. Считаю, что областью приняты необходимые меры, для того чтобы не допустить увеличения возгораний», — заявил Олег Климов.

Также Олег Климов отметил, что пожары пока не нанесли лесному фонду большого ущерба, так как земля достаточно влажная. Не было и угрозы населенным пунктам.

Тем не менее, губернатор Борис Дубровский потребовал усилить работу по предупреждению возгораний, по их ликвидации и по выявлению поджогов. «На выходных наблюдал картину, что вокруг Челябинска все горит, поля полыхают. Все в дыму и людям нечем дышать», — заявил глава региона на аппаратном совещании.

По его словам, необходимо ужесточить административные меры воздействия на граждан. А в МЧС выступили с резкой критикой в адрес руководства областной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По данным ведомства, оно «продемонстрировало, как минимум, странную позицию при решении вопросов пожарной защиты региона». «При очевидном ежедневном росте числа возгораний в природной среде и неблагоприятной погоде председатель КЧС Олег Климов, выступая от лица руководства области, не считает ситуацию опасной», — говорится в официальном заявлении Сибирского регионального центра МЧС России, поступившем в редакцию ИА REGNUM.

По данным ведомства, сейчас в Челябинской области действует 131 природный пожар. Ещё 385 термоточек зафиксировано космомониторингом. Каждый день число возгораний увеличивается на 20−30. На всей территории региона синоптики констатируют четвёртый класс пожарной опасности. «Введённый властями особый противопожарный режим не подкреплён практическими мероприятиями, а потому не даёт должного эффекта», — утверждают в МЧС.

В МЧС отмечают «полное отсутствие предупредительной работы» на территории региона. «Работаете по старинке и оцениваете свою работу по факту реагирования на пожар. Загорелось-потушили, загорелось-потушили. Пока это получается удачно, а количество пожаров растёт. И не надо много пожаров, чтобы потерять населённый пункт. Достаточно одного пала травы и порыва ветра, как это случилось в Иркутской области, в Бурятии, в Красноярском крае. Полтысячи человек остались без жилья. Это случилось всего пару дней назад, и вы не видите опасности в том, что подобная ситуации складывается у вас? Я прошу вас сделать акцент на профилактическую работу, приложить все силы, чтобы пожаров не допускать вовсе», — призывает челябинских чиновников начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.

На срочно собранном заседании комиссии чиновникам и представителям МЧС не удалось прийти к общему знаменателю. «Позиция руководства региональной КЧС и ПБ сводится к тому, что действующие пожары несущественны. Всё, что происходит с пожарной обстановкой, так было всегда. А многомиллионный ущерб от сгоревшего леса (1,5 тысячи гектаров повреждены огнём на сегодняшний день), как ущерб вовсе и не рассматривается», — сетуют в МЧС.

Руководство Сибирского центра МЧС собирается проинформировать Бориса Дубровского о низкой эффективности работы его подчинённых в борьбе с пожарами. Также оно намерено обратиться к заместителю генерального прокурора России в Уральском федеральном округе Юрию Пономарёву для принятия в отношении чиновников мер прокурорского реагирования.

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Лесные пожары-2017
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