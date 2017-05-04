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«Избивал покупателей»: Охранник магазина в Екатеринбурге осуждён на 10 лет

Происшествия

Приговор пока не вступил в законную силу

Екатеринбург, 4 мая 2017, 05:33 — REGNUM  На Урале поставлена точка в деле об избиении охранником покупателей продовольственного магазина. Бывший сотрудник охранного предприятия Александр Кузнечихин осуждён на 10 лет колонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Свердловской области.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, умышленном причинении опасного для жизни вреда, в разбое и вымогательстве. Было установлено, что в январе-феврале в подсобном помещении магазина «Пятерочка» он избивал мужчин, которые подозревались в краже продуктов питания. Как полагает суд, Кузнечихин надеялся на то, что потерпевшие не обратятся в полицию.

17 января 2016 года на выходе из магазина был задержан житель Екатеринбурга. Его заподозрили в крае продуктов на сумму около 490 рублей. Кузнечихин прибыл в магазин по звонку заведующей и в подсобном помещении избил задержанного.

Наиболее вопиющий случай произошёл 12 февраля 2016 года. Двоих мужчин заподозрили в краже продуктов. В подсобке их избили. Один из мужчин через несколько дней скончался.

27 февраля Кузнечихин избил жителя Екатеринбурга, установил суд. Затем он достал из кобуры пистолет и потребовал передать ему денежные средства. Мужчина отдал ему банковскую карту и сообщил пин-код. С карты было похищено 12 тыс. рублей. Также Кузнечихин потребовал от мужчины в течение суток принести ему еще 12 тыс. рублей. Потерпевший на следующий день отдал ему даже больше — 200 долларов США или, по курсу на тот момент, более 15 тыс. рублей.

Как пишет издание E1.ru, после случившегося замешанные в истории сотрудники частного охранного предприятия «Цезарь-Сателлит» были уволены. А в магазине заявляют, что не знают, как чоповцы оказались у них. Кстати, роль остальных, в том числе и руководства магазина, в были совершены эти преступления, до конца пока не изучена.

Приговор Кузнечихину пока не вступил в законную силу.

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