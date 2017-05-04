На станции метро «Трубная» в Москве скончалась пассажирка
Как сообщили в правоохранительных органах, смерть девушки имела некриминальный характер
Москва, 4 мая 2017, 00:23 — REGNUM На станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена вечером 3 мая скончалась девушка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Подробностей об обстоятельствах произошедшего не приводится. Вместе с тем собеседник агентства уточнил, что причина смерти пассажирки имела «некриминальный характер».
Сообщается, что к месту происшествия прибыли медики и полиция.
Напомним, 8 апреля на станции «Бибирево» Серпуховско-Тимирязевской линии скончался мужчина 40−45 лет.
По факту произошедшего Следственным комитетом была организована доследственная проверка.
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