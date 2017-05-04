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Взрыв на шахте в Иране: 21 погибший, десятки шахтеров заблокированы

Происшествия

Власти Ирана проводят крупномасштабную спасательную операцию

Тегеран, 4 мая 2017, 00:55 — REGNUM  Не менее 21 человека погибли и еще несколько десятков шахтеров заблокированы под землей в результате взрыва, произошедшего 3 мая 2017 года на угольной шахте в иранской провинции Голестан, сообщает агентство Tasnim.

По информации представителя администрации провинции Рамазана Бахрами, из шахты уже извлечено 21 тело. Не исключено, что погибших гораздо больше. Кроме того, в результате взрыва на угольной шахте «Заместане Юрт» возле города Азадшахр в северо-восточной провинции Ирана на глубине 1,8 тысячи метров под землей заблокированы еще несколько десятков шахтеров.

Их количество представитель управления по чрезвычайным ситуациям провинции Голестан определяет на данный момент как около 50 человек.

На месте трагедии власти Ирана проводят масштабную спасательную операцию, в которой задействованы подразделения Корпуса «стражей исламской революции» и кинологи с собаками.

По предварительной информации, причиной взрыва явилось превышение допустимых норм содержания метана в забоях. Кроме 21 погибшего, 29 человек получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Свыше 20 человек погибли на севере Ирана от взрыва на шахте

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