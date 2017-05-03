Полиция США обнаружила кокаин в протестантской церкви
58-летний пастор арестован
Вашингтон, 3 мая 2017, 22:30 — REGNUM Правоохранительные органы штата Массачусетс обнаружили кокаин в протестантской церкви и арестовали пастора, 3 мая сообщает Associated Press.
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Пастор Вилли Вилкерсон, уроженец города Дорчестор, был обвинен в незаконном обороте наркотиков.
В результате обыска, проведенного в доме задержанного и в церкви Mission Church, расположенной в районе города Бостон, полиция обнаружила наркотики, около $10 тыс. 400 и украденное имущество стоимостью около $20 тыс.
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Сотрудники полиции заявили, что расследование в отношении 58-летнего Вилкерсона продолжается, ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.
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