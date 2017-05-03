СМИ: Свыше 20 человек погибли на севере Ирана от взрыва на шахте
Подробности происшествия пока неизвестны
Тегеран, 3 мая 2017, 22:20 — REGNUM Более 20 человек погибли в результате взрыва на шахте, расположенной на севере Ирана, сообщает агентство Reuters.
По информации агентства, взрыв случился на угольной шахте в одной из северных областей Ирана. В результате происшествия, по предварительным данным, 21 человек погиб.
Причины и характер взрыва агентство не раскрывало. Подробности трагедии пока неизвестны.
Не исключено, что количество погибших и пострадавших может измениться.
Читайте ранее в этом сюжете: В Махачкале сгорели склады «Рыбзавода»
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Младореформатор и РАО «ЕЭС России»
NB!
03.05.17
Авиация Украины готовится атаковать Донбасс
NB!
03.05.17
Аварийное жильё — сильнее политики: как в Чувашии выполняют указы Путина
NB!
03.05.17
В чём состоит счастье трудящихся?
NB!
03.05.17
Южная Осетия: только с Россией, только в России
NB!
03.05.17
Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ
NB!
03.05.17
Дмитрий Медведев об обвинениях в адрес России: «Мы крепкие, мы не боимся»
NB!
03.05.17
Тиллерсон: США хотят возобновления полноценного взаимодействия с Россией
NB!
03.05.17
В Госдуме настаивают на оценке «Смертного полка» от европейских политиков
NB!
03.05.17
Необходимо «образование для жизни»: интервью с учителем года
NB!
03.05.17
В подконтрольных Киеву районах Донбасса растет популярность руководства ДНР
NB!
03.05.17
«Демонстрация силы»: лишение мандата спикера Ярославского муниципалитета
NB!
03.05.17
Путин: Ограничения в торговле между Россией и Турцией сняты
NB!
03.05.17
Навальный не сможет баллотироваться в президенты — ЦИК РФ
NB!
03.05.17
«РФ неизбежно оставит транзит газа через Украину с пуском Nord Stream-2»
NB!
03.05.17
Минобороны Украины признало, что миномет «Молот» убивает бойцов ВСУ
NB!
03.05.17
Совфеду советуют признать борьбу с «тунеядцами» и готовиться к протестам
NB!
03.05.17
Украинские нацисты хотят сорвать шествие «Бессмертного полка» в Киеве
NB!
03.05.17
Без пенсий: Совфед бьет по безработным мимо нелегальных самозанятых
NB!
03.05.17
Съезд народов Татарии просит Путина сохранить должность президента
NB!
03.05.17
Плата за Brexit: аппетит ЕC растет
NB!
03.05.17
После встречи с Путиным Меркель собирается поговорить с Порошенко