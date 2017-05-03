СМИ: Свыше 20 человек погибли на севере Ирана от взрыва на шахте

Тегеран, , 22:20 — REGNUM Более 20 человек погибли в результате взрыва на шахте, расположенной на севере Ирана, сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, взрыв случился на угольной шахте в одной из северных областей Ирана. В результате происшествия, по предварительным данным, 21 человек погиб.

Причины и характер взрыва агентство не раскрывало. Подробности трагедии пока неизвестны.

Не исключено, что количество погибших и пострадавших может измениться.

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