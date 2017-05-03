18 лет за шпионаж в пользу Украины

Донецк, , 22:13 — REGNUM Жители ДНР, добровольно сотрудничающие в киевским режимом, занимающиеся шпионажем в пользу СБУ, не уйдут от ответственности, ибо на них совести убитые и покалеченные мирные граждане, защитники Республики.

3 апреля в Донецке был вынесен приговор Военного трибунала на правах палаты Верховного Суда Республики. Гражданин, проживающий в Донецке, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 321 и ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса ДНР (шпионаж и незаконный оборот оружия). Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ДНР.

Фигурант, действуя в военное время, в сентябре 2014 года согласился на предложение о сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, а именно — на сбор и передачу сведений военного характера. С сентября 2014 года по апрель 2015 года он собирал и фиксировал информацию о местах расположения блокпостов, численности военнослужащих и военной техники Вооруженных сил ДНР. Собранная им информация и фотографии через Интернет передавались сотруднику ГУР МО Украины за приличное материальное вознаграждение. Обвиняемому назначена окончательная мера наказания в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фамилия фигуранта не сообщается.

Сейчас в СИЗО Республики находятся под следствием и ожидают справедливого наказания еще несколько активных осведомителей СБУ и Министерства обороны.

Среди них директор колледжа при Донецкой академии автомобильного транспорта Валерий Борисович Недосекин, 1972 г.р., осуществлявший сбор и передачу в адрес украинских спецслужб сведений, разглашение которых направлено на нанесение ущерба безопасности ДНР. Он был задержан сотрудниками МГБ в феврале этого года. Будучи председателем приемной комиссии, пользуясь своим служебным положением, он имел доступ к анкетным данным военнослужащих ВС ДНР, поступающих в это учебное заведение. Затем данные передавал украинским спецслужбам, в том числе с целью размещения на сайте «Миротворец».

Недосекин также осуществлял сбор и передачу данных по перемещению техники ВС ДНР, координат важных объектов инфраструктуры города, мест проживания и маршруты перемещения высокопоставленных чиновников ДНР, в том числе осуществил детальное фотографирование улиц в районе расположения резиденции Главы Республики. Теперь его ждет справедливое возмездие.

В начале марта МГБ ДНР выявлен и задержан агент СБУ некая Валентина Николаевна Бучок, 1965 г.р. В результате контрразведывательных мероприятий установлено, что в августе 2016 года при проезде украинского блокпоста, расположенного в г. Марьинка, Бучок «за тридцать серебренников» была завербована сотрудниками СБУ и занималась шпионажем.

Суд над фигурантом, получившим приличный срок, станет для предателей хорошим уроком.

Также 3 мая военный трибунал «ДНР» приговорил донецкого ученого-религиоведа Игоря Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за шпионаж. Суд учел пенсионный возраст ученого, то, что в семье есть сын инвалид, а также тот факт, что Козловский, осознав свою вину, сотрудничал со следствием.