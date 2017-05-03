Саперы ДНР: ни дня передышки

Донецк, , 22:06 — REGNUM Из-за обстрелов, которые за три года войны в Донбассе останавливались лишь несколько раз на непродолжительное время, вся прифронтовая территория и места былых боев буквально утыканы минами и неразорвавшимися снарядами. Поэтому работы у саперов Республики невпроворот.

В течение минувших суток саперы МЧС ДНР в очередной раз обследовали территорию Республики на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

Так, в поселке городского типа Тельманово на улице Ленина на территории нефункционирующей молочно-товарной фермы обнаружена кумулятивная граната ПГ-9. В двух километрах от села Многополье Амвросиевского района найден артиллерийский снаряд калибра 122 мм. Заметим, что сам Амвросиевский район находится далеко от линии фронта. Но в 2014 году тут проходили бои.

В Ленинском районе Донецка, вдоль автодороги «Донецк-Мариуполь», обнаружен артиллерийский снаряд калибра 100 мм. В селе Коммуна города Дебальцево, на территории нефункционирующей молочно-товарной фермы, выявлено 30 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 артиллерийских снаряда калибра 152 мм. В Старобешево, вдоль автодороги «Старобешево-Комсомольское», обнаружен выстрел ПГ-7, а в селе Родниковое, на улице 70 лет Октября, на открытой территории — ручная граната Ф-1.

В селе Агрономическое Амвросиевского района найден боевой кассетный элемент РСЗО «Ураган». При проведении контрольной проверки территории Республики, пиротехники в Киевском районе Донецка, на территории стадиона «Монолит», обследовали 900 кв. м помещений. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сам стадион находится на выезде из города, и эта территория не раз подвергалась обстрелам ВСУ.

В Республике продолжается разминирование сельскохозяйственных угодий, благодаря чему посевная площадь ДНР постепенно увеличивается. Так, в поле села Малоорловка Шахтерского района произведено сплошное разминирование на площади. А вот рядом с селом Зеркальное Амвросиевского района саперы собрали хороший «урожай»: ими были обезврежены 5 артиллерийских снарядов калибра 23 мм, 15 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, 3 выстрела осколочной гранаты ВОГ-25, 67 патронов калибра 5,45 мм.

К сожалению, мины и другие снаряды на территории Республики появляются и в результате подрывной работы диверсионных групп ВСУ. Передвигаться по территории, где есть надписи «Мины», крайне опасно. Есть территории, которые невозможно разминировать по причине продолжающихся боевых действий.

Так, 2 мая на севере Горловки на минном поле подорвались две жительницы. Они получили тяжелые ранения. У одной из пострадавших множественные осколочные ранения и сотрясение головного мозга, вторая женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

Работы саперов на территории ДНР продолжается.