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СКР возбудил дело против начальника департамента земельных отношений Ялты

Происшествия

Следствие считает, что из-за действий чиновницы бюджет потерял более двух миллиардов рублей

Ялта, Крым, 3 мая 2017, 22:02 — REGNUM  Уголовное дело возбуждено в Крыму в отношении начальника департамента имущественных и земельных отношений Ялты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 мая в пресс-службе СКР.

Дело в отношении чиновницы возбуждено по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе и повлекшее причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества или государства»).

Женщина подозревается в том, что, по данным следствия, весной 2015 года «в результате неправомерного применения подозреваемой норм республиканского и федерального законодательства, а также ее небрежного отношения к службе», бюджет Ялты недополучил 2,3 млрд рублей от продажи земельных участков.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Отметим, что должность начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты занимает Лилия Молостова, которая, по данным местных СМИ, является сестрой последнего украинского первого вице-премьера Крыма Павла Бурлакова.

Ялта не раз оказывалась в центре крымских властей в связи с незаконной застройкой. Глава Госкомрегистра в начале года охарактеризовал ситуацию как критичную.

Читайте также: Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная

Аксенов запретил строительство в Приморском парке Ялты

В результате в феврале глава Крыма ввел запрет на любое строительство, а также на оформление документов на уже возведенные объекты на территории Приморского парка Ялты.

Читайте ранее в этом сюжете: Крым: зоны, свободные от застройки, определит Градостроительный совет

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