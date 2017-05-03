Сомали: телохранители генерального аудитора застрелили министра

Могадишо, , 21:02 — REGNUM Телохранители генерального аудитора Сомали Нура Фараха застрелили правительственного министра возле президентского дворца, заявили представители полиции, 3 мая сообщает Associated Press.

Телохранители, сопровождающие генерального аудитора, открыли огонь по машине, в которой находился общественный деятель и министр правительства Сомали Аббас Абдуллахи. Телохранители Абдуллахи открыли ответный огонь.

Инцидент произошел возле контрольно-пропускного пункта недалеко от президентского дворца. Причины происшествия пока не установлены.

Напомним, новое правительство Сомали было приведено к присяге в конце марта текущего года после избрания в феврале нового президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.

Погибший министр ранее был беженцем, который провел большую часть своей жизни в лагере для беженцев в Кении, он был самым молодым членом нового правительства Сомали.

Ранее президент Сомали пообещал улучшить безопасность в стране Африканского Рога, где уже четверть века не утихают вооруженные столкновения.

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