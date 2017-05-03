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Автомобиль без вести пропавшего новгородского учителя нашли в Ленобласти

Происшествия

Сам Андрей Ларченко так и не обнаружен

Преступление
Tex Texin
Преступление

Великий Новгород, 3 мая 2017, 20:17 — REGNUM  В лесном массиве недалеко от города Кировск Ленинградкой области сегодня, 3 мая, обнаружен автомобиль Renault Sandero Stepway без вести пропавшего 23-летнего учителя новгородской гимназии Андрея Ларченко. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, на найденной автомашине — следы термического воздействия, сам без вести пропавший мужчина не обнаружен.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты, сотрудники полиции. Расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), продолжается.

Как ранее сообщалось, житель Великого Новгорода Андрей Ларченко 6 марта 2017 года после работы в гимназии №2 выехал на автомобиле Renault Sandero Stepway в неустановленном направлении и бесследно исчез. Следователи просят всех, кто обладает информацией, имеющей значение для раскрытия данного преступления, обратиться в следственный отдел по Великому Новгороду.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области пропал учитель гимназии — возбуждено уголовное дело

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