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В Чувашии ожидается снег

Происшествия

Первомайскую жару сменят заморозки

Роза во льду
Иллюстрация: ИА REGNUM
Роза во льду

Чебоксары, 3 мая 2017, 16:18 — REGNUM  В Чувашии в ближайшую неделю ожидается похолодание, которое продлится как минимум до 11 мая. Прогнозируются дожди, мокрый снег, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Настоящее лето подарила погода в начале месяца. 1 и 2 мая среднесуточная температура воздуха оказалась на 10 градусов выше климатической нормы и соответствовала середине июля. В результате в Чебоксарах были установлены новые температурные рекорды.

Сегодня, 3 мая, через Чувашию прошел холодный фронт атлантического циклона, вслед за которым в республику начнет поступать арктический воздух. Температура воздуха на высоте облаков понизится на 20 градусов. То есть если вчера температура воздушной массы составляла +10 градусов, и у земли она нагрелась до +26, то в ночь с 4 на 5 мая воздух остынет до — 10 градусов мороза, а на почве ударят заморозки.

По прогнозам, 4−5 мая на восточной периферии скандинавского антициклона осадков не ожидается. Показания термометров составят максимум +8…+13 градусов тепла. Ощущаемая температура понизится до +2…+7 градусов тепла. По данным синоптика-любителя, существенное похолодание продлится как минимум до 11 мая.

Начиная с 6 мая начнутся осадки, в основном в виде дождей. А в ночь на 10 мая местами может пройти мокрый снег. В этот день похолодание должно достигнуть своего пика. 11−12 мая теплый фронт атлантического циклона принесет дожди и повышение температуры воздуха до +10…+15 градусов тепла.

В период убывающей Луны (с 14 по 24 мая) ожидается преобладание сухой погоды. А с 17 по 23 мая предполагается вторая волна летней жары в этом месяце. В конце весны погода снова испортится. С 24 мая начнутся дожди, и произойдет еще одно похолодание.

Несмотря на неустойчивую, контрастную погоду, среднемесячная температура воздуха в этом месяце ожидается в рамках современной климатической нормы с количеством осадков больше средних многолетних значений.

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