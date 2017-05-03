Более 8 тыс. человек задействованы в тушении лесных пожаров на севере Китая

Хух-Хото, Китай, , 16:17 — REGNUM Власти КНР продолжают стягивать силы для борьбы с лесными пожарами, вспыхнувшими в начале мая на территории Автономного района Внутренняя Монголия. 3 мая для борьбы с пожарами на территорию Внутренней Монголии прибыли более 1 тыс. добровольцев и лесничих из соседних провинций Хэйлунцзян и Цзилинь.

Стремительному распространению пожаров способствует засушливая погода, а также сильный ветер. Власти сообщают о возгорании на площади в 5 тыс. гектаров. Огонь распространяется сразу в нескольких направлениях. Ширина фронта возгорания простирается примерно на 7 км, пишет «Наньцзао жибао».

В тушении пожара задействованы более 8,3 тыс. человек, в том числе 2,6 тыс. лесничих, а также служащие НОАК. С огнем борются с помощью авиации — в тушении пожара задействованы 7 единиц техники.

По предварительной версии, пламя могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Расследованием причин пожара займутся правоохранительные органы КНР. Власти ряда северных провинций КНР ввели временный запрет на разведение костров вблизи лесополос.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале пожар, разгоревшийся в Мьянме, перекинулся через границу с Китаем. Огонь подобрался к двум поселкам и охватил природоохранную зону.

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