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Югра: автобус зажал девочку с рюкзаком и протащил по асфальту

Происшествия

Ребенок получил травмы коленей и предплечий

Сургут, Югра, 3 мая 2017, 16:04 — REGNUM  Пассажирский автобус в Сургуте протащил несколько метров ребенка, не убедившись в выходе всех пассажиров на остановке. ДТП произошло 28 апреля. Сейчас полиция проводит проверку по факту происшествия, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«Ребенок серьезно не покалечился, но травмы есть, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM обстоятельства происшествия Ольга Абамайкина. — Около семи часов вечера 28 мая по местному времени водитель автобуса Scania 1962 года рождения не убедился, что все пассажиры вышли на остановке и закрыл двери. Этими дверьми зажало рюкзак 12 — летней девочки. Ребенка автобус протащил по асфальту несколько метров. Девочка получила травмы коленей и предплечий. Была госпитализирована».

В местных СМИ прошла информация, что ребенка, зажатого в дверях, автобус протащил аж до следующей остановки. В полиции говорят лишь о проверке и ожидании заключения медиков. «Так как ребенок пока находится на больничном, мы не можем получить окончательного заключения от медиков о степени вреда здоровью, нанесенного пострадавшей действиями водителя», — отметила начальник пресс-службы УМВД по ХМАО.

Отметим, свою проверку начал и Следственный комитет.

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