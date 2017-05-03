Третьяковская галерея в Москве возобновила работу

Москва, , 15:43 — REGNUM В Москве в Лаврушинском переулке возобновила работу Третьяковская галерея, где ранее была проведена эвакуация посетителей и сотрудников музея. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе галереи.

«Посетителей начали пускать в Третьяковскую галерею, — сказали в пресс-службе. — Открыты все выставочные залы в Лаврушинском пер., включая выставку З. Серебряковой».

По предварительным данным, причиной эвакуации посетителей из здания Третьяковской галереи стал обнаруженный внутри помещения подозрительный предмет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Москве из здания Третьяковской галереи были эвакуированы посетители.

О причинах эвакуации информации не было.

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