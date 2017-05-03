В Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности

Шатура, Московская область, , 14:35 — REGNUM В Московской области из-за высокой вероятности лесных пожаров объявлен оранжевый уровень опасности, передавало «Радио 1».

По данным комитета лесного хозяйства МО, за прошедшие сутки на территории региона было ликвидировано 15 лесных пожаров в Орехово-Зуевском, Талдомском, Шатурском, Винорадовском и Луховицком лесничествах на общей площади более 84 га.

За праздничные выходные в Подмосковье произошло 10 небольших природных пожаров. Их потушили на ранней стадии.

Сотрудники МЧС отмечают, что большинство возгораний произошло не по вине человека. Однако за выходные в регионе было задержано и оштрафовано несколько компаний, который устраивали пикники в пожароопасный период и не на специальных площадках.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей; на юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

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Напомним, оранжевый — предпоследний уровень опасности. Он означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в соответствии с постановлением губернатора Московской области на всей территории региона был введен особый противопожарный режим. В лесах и лесопарковых зонах запрещается разводить костры и устраивать пикники.