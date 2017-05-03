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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4-5

Происшествия

Эпицентр подземных толчков находился в высокогорном Тляратинском районе

Последствия землетрясения
aitoff
Последствия землетрясения

Махачкала, 3 мая 2017, 14:39 — REGNUM  В горах Дагестана зафиксировано землетрясение. По данным регионального управления МЧС, магнитуда толчков составила 4−5.

Как сообщили ИА REGNUM 3 мая в пресс-службе спасательного ведомства, предположительно эпицентр находится в Тляратинском районе на глубине 20 километров. Толчки зарегистрированы в 11:53. Слабые колебания земной коры были зафиксированы на территории большей части республики.

«В телефонном режиме было организовано взаимодействие с органами местного самоуправления. Сообщений от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало», — сказал собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016—2017 годах в Дагестане возможен всплеск сейсмической активности. По данным портала Северо-Кавказского федерального округа, магнитуда некоторых землетрясений может составить 7−8.

Напомним, в 1970 году Дагестан пережил разрушительное землетрясение интенсивностью в 9 баллов. Его эпицентр находился в 30 км от Махачкалы в Буйнакском районе. Пострадало 25% территории республики, 31 человек погиб. Несколько населенных пунктов было разрушено полностью.

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