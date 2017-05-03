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В Ливии 14 граждан Украины обвиняют в контрабанде

Происшествия

Ранее украинский танкер «Рута» был задержан в территориальных водах Ливии

Триполи, 3 мая 2017, 14:29 — REGNUM  14 украинцев предстали перед судом по делу о контрабанде нефтепродуктов в Ливии, сообщает 1 мая ТСН.

Согласно сообщению, 28 апреля береговая охрана Ливии задержала два танкера с нефтепродуктами. Один танкер «Рута» шел под украинским флагом, второй, «Старк», под флагом республики Конго.

Ливийская береговая охрана наблюдала за кораблями с 25 апреля, после чего в пятницу, 28 апреля, начала действовать. Танкеры оказались хорошо вооружены и поддерживались более мелкими суднами. Предполагаемые контрабандисты оказали вооруженное сопротивление ливийским правоохранителям, однако охране совместно с ВМФ Ливии удалось захватить судна.

Среди членов команды «Руты» были 14 граждан Украины, на «Старке» оказались четверо граждан Турции, двое граждан Грузии и еще три человека, которые отказались назвать свою национальность.

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На танкере «Рута» было обнаружено 3,33 тыс. тонн нефтепродуктов, на «Старке» — 1,236 тыс. тонн. По предварительным данным, украинский корабль принадлежит одесской компании Manchester Shipping S.A.

На данный момент против членов экипажей кораблей в Триполи открыты уголовные дело по факту контрабанды.

Напомним, контрабанду из Украины ранее обнаружила брянская таможня в почтовых посылках. Преступники пересылали в Россию запчасти огнестрельного оружия, по факту контрабанды открыто семь уголовных дел. Трое участников преступления уже установлены.

Читайте ранее в этом сюжете: ВМФ Ливии отбили два танкера у контрабандистов

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