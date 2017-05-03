В Москве из здания Третьяковской галереи эвакуированы посетители
По предварительным данным, в Третьяковской галерее был найден бесхозный предме
Москва, 3 мая 2017, 14:00 — REGNUM В Москве из здания Третьяковской галереи эвакуированы посетители, сообщили в пресс-службе музея.Эвакуация прошла из здания в Лаврушинском переулке. О причинах эвакуации пока не сообщается.
По предварительным данным, в Третьяковской галерее был найден бесхозный предмет, сообщает ТАСС. В пресс-службе уточнили, что был звонок о заложенном взрывном устройстве.
В настоящее время посетители и персонал Третьяковки находятся на улице, полиция проверяет здание.
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