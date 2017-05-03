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В ходе обследования сухогруза «Герои Арсенала» члены экипажа не обнаружены

Происшествия

Сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в ночь на 19 апреля в Чёрном море — восемь человек до сих пор числятся пропавшими без вести, спасти удалось одного

Судно «Герои Арсенала»
Иллюстрация: Vesselfinder.com
Судно «Герои Арсенала»

Симферополь, 3 мая 2017, 14:07 — REGNUM  Специалисты Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы Росморречфлота не смогли найти тела оставшихся членов экипажа затонувшего в Чёрном море сухогруза «Герои Арсенала» в ходе подводного обследования судна. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».

«При осмотре подводным телеуправляемым аппаратом затопленного судна тела членов экипажа теплохода «Герои Арсенала» не обнаружены», — говорится в сообщении учреждения.

Обследование проводилось по просьбе судовладельца 27−28 апреля с помощью гидролокатора бокового обзора и телеуправляемого необитаемого подводного аппарата SubFighter 7500.

Было установлено точное местоположение кормовой и носовой частей судна, их расположение на грунте, проведена подводная видеосъёмка. При этом в ходе работ никаких признаков загрязнения окружающей среды в районе крушения судна специалисты не выявили.

Сухогруз «Герои Арсенала» потонул в ночь на 19 апреля в Чёрном море — в 3:54 судно исчезло с радаров на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край, Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива. Причиной крушения назвали сильный шторм.

Читайте ранее: Причиной крушения сухогруза в Черном море стал сильный шторм

На борту судна, следовавшего под флагом Панамы, находилось 12 человек — девять граждан Украины, два гражданина России и один гражданин Грузии. В ходе масштабной поисковой операции удалось спасти одного моряка, который получил сильное переохлаждение, и найти тела ещё троих, однако восемь членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.

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