Органы СКР в Петербурге разберутся с нападением на детскую «скорую»

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Главным управлением СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по информации о дорожном конфликте между водителем автомобиля скорой помощи и местным жителем в одном из дворов Приморского района Петербурга, произошедшем вечером 2 мая.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как сообщил ранее Life, бригада скорой помощи, погрузив больного ребенка, не смогла спокойно выехать со двора на Парашютной улице из-за водителя автомобиля KIA, устроившего словесную перепалку, а затем выразившего свой гнев на машине «скорой».

«Когда машина (скорой помощи) начинает в арку заезжать, водитель легковушки выскакивает, пинает скорую и ещё кулаком бьёт по двери, — рассказал очевидец происшествия.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили сегодня, 3 мая, в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, предыдущий громкий инцидент произошел в январе в Красногвардейском районе Петербурга. Водитель внедорожника Porsche Cayenne, оказавшегося на пути «скорой», отказался освободить дорогу и вступил в конфликт с медиками. В результате публикаций СМИ водитель автомобиля Porsche Cayenne, вступивший в конфликт с бригадой скорой помощи, был найден и привлечен к административной ответственности. Решением суда он лишен водительских прав на три месяца.

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