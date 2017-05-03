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Отравление детей в Удмуртии: у директора и учредителя лагеря прошли обыски

Происшествия

Число обратившихся за медпомощью выросло до 97 человек

Обыск
sempsons
Обыск

Ижевск, 3 мая 2017, 13:27 — REGNUM  В рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), возбужденного после массового отравления детей — участников игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОЛ «Дружба» в Удмуртии, прошли обыски. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Отмечается, что были допрошены директор и учредитель ООО ДОЛ «Дружба», руководители АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр», организовавшие заезд детей в лагерь. По месту жительства этих лиц проведены обыски с изъятием документов, представляющих интерес для следствия. В отношении пострадавших детей назначены судебно-медицинские экспертизы.

В ведомстве отметили, что число обратившихся за медицинской помощью в связи симптомами пищевого отравления возросло до 97 человек, из них 89 — дети в возрасте от 14 до 18 лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 2 мая в Роспотребнадзор по Удмуртии поступило сообщение о случае массового заболевания острой кишечной инфекцией среди участников интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», проходящей в ООО ДОУ «Дружба». По факту заболевания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). О готовящемся мероприятии не были информированы должным образом региональное управление Роспотребнадзора, а также Минздрав Удмуртии.

По результатам первых проведенных лабораторных исследований поставлен диагноз «ротавирусная инфекция». Число госпитализированных выросло до настоящего момента до 83 человек, из который 72 — несовершеннолетние.

По данным эпидемиологического расследования, проведенного Роспотребнадзором Удмуртии, возникновение заболеваний связано с реализацией пищевого пути передачи. По результатам лабораторных исследований, проведенных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», установлено наличие норовирусов у сотрудников столовой лагеря «Дружба», в объектах окружающей среды, от заболевших детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Отравление детей в Удмуртии произошло из-за нарушений в столовой лагеря

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Массовые пищевые отравления
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