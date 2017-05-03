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Бурятия и Иркутская область получат 116 млн рублей на ликвидацию пожаров

Происшествия

В результате лесных пожаров из населённых пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек

Тушение лесного пожара
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Тушение лесного пожара

Москва, 3 мая 2017, 12:31 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ Республике Бурятия и Иркутской области направляются средства из резервного фонда в размере более 115 млн 960 тыс. рублей на расходы по ликвидации последствий природных пожаров в Сибири, сообщается на сайте правительства РФ.

Правительству Республики Бурятия до выделяется 5 млн 400 тыс. рублей. правительству Иркутской области — до 49 млн 720 тыс. рублей.

Средства выделены на оказание гражданам единовременной материальной помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

Кроме того, до 60 млн 840 тыс. рублей выделено на развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, в том числе Бурятии — до 5 млн 760 тыс. рублей, Иркутской области — до 55 млн 080 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Республики Бурятия и Иркутской области произошли природные пожары в населённых пунктах, огнём уничтожены жилые дома, объекты социальной инфраструктуры.

Из населённых пунктов в безопасные районы эвакуированы и размещены в пунктах временного размещения около 500 человек, которым оказывается всесторонняя помощь.

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Лесные пожары-2017
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