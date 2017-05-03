«Сказочное королевство» в новгородском парке стало опасным для детей

Великий Новгород, , 12:28 — REGNUM В парке 30-летия Октября, расположенном на Торговой стороне Великого Новгорода, демонтируют детский спортивно-игровой комплекс «Сказочное королевство», который пострадал от вандалов и стал опасным для жизни и здоровья посетителей. Как сообщили сегодня, 3 мая, ИА REGNUM в пресс-центре новгородской мэрии, комплекс отправится на капитальный ремонт по результатам обследования его технического состояния — оно было проведено 20 марта.

Ранее в социальных сетях новгородцы пожаловались на разрушенные горки и перекрытия в детском игровом комплексе, как минимум один ребёнок был травмирован. После чего муниципальное учреждение «Парки Великого Новгорода» ограничило доступ к игровой площадке.

Ремонт комплекса, который был установлен в парке в 2011 году, оценивается в сумму около 2 млн рублей.