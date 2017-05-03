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С обесточенной Донецкой фильтровальной станции эвакуировали персонал

Происшествия

Украинские силовики обстреливали район станции, несмотря на согласованный режим тишины

Киев, 3 мая 2017, 12:19 — REGNUM  С территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС) 3 мая эвакуированы сотрудники, заявил представитель коммунального предприятия «Вода Донбасса», сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам представителя «Воды Донбасса», персонал ДФС был выведен с территории станции 3 мая в 8:30 утра после обстрелов со стороны ВСУ.

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Напомним, 2 мая ДФС была обесточена из-за обстрелов. После прекращения работы станции всех сотрудников эвакуировали в бомбоубежище на территории станции.

Позднее Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) согласовал решение о введении режима тишины на территории ДФС для того, чтобы эвакуировать персонал в безопасное место.

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Однако ВСУ отказались соблюдать режим прекращения огня и продолжали обстреливать район станции, вследствие чего сотрудникам ДФС пришлось какое-то время пережидать обстрелы в бомбоубежище.

На данный момент, чтобы восстановить подачу электричества на станцию, ремонтная бригада готова выехать на место, где повреждены ЛЭП. Однако для того, чтобы начать работы, необходимо вновь согласовать режим тишины с украинской стороной.

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