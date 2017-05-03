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Власти Венесуэлы заявили о трех погибших в результате протестов

Происшествия

По данным властей, обстоятельства смерти одного человека остаются невыясненными, еще двое погибли в результате ДТП

Здание МВД Венесуэлы
The Photographer
Здание МВД Венесуэлы

Каракас, 3 мая 2017, 12:15 — REGNUM  Официальные власти Венесуэлы распространили через социальные сети сообщение о гибели 2 мая еще троих человек в ходе протестов в штате Карабобо центральной Венесуэлы, где также произошли массовые беспорядки с разграблением и повреждением нескольких зданий, сообщает интернет-портал TERRA.

Генеральная прокуратура Венесуэлы в Twitter заявила, что будет расследовать смерть 21-летнего Йонатана Квинтеро, который умер «в ночь на 2 мая на проспекте Флорида Авеню» в городе Валенсия, столице штата Карабобо, в ходе «чрезвычайного происшествия». Агентство не дало никаких подробностей по этому делу.

Также глава Национальной гражданской обороны Хорхе Галиндо сообщил, что автобус с людьми попал в аварию, «пытаясь уйти от столкновения с баррикадой» на пути в Пуэрто-Кабельо-Валенсия, и что в результате этой аварии погибли два человека, и еще 10 получили ранения.

Также через Twitter Галиндо продемонстрировал фотографии с места аварии и препятствие на дороге, в результате которого, по его словам, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Кроме того, в штате Карабобо акции протеста, организованные оппозицией, закончились вандализмом и случаями мародерства, которое исходило от групп неизвестных в капюшонах. Однако представители оппозиции поспешили отмежеваться от групп, названных правительством радикальными активистами оппозиции.

Мэр города Валенсия и оппозиционер Мигель Кокчиола призвал местных жителей выражать протест мирно, без нанесения ущерба государственной или частной собственности.

«Ничто не может оправдать вандализм, воровство и действия по уничтожению активов нашего города», — заявил он на своей странице в Twitter.

Между тем губернатор штата и сторонник правительства Франсиско Амелиач возложил ответственность за вандализм и акты мародерства, происходившие 2 мая, на лидеров оппозиции. По его словам, оппозиция собирает протестные акции «вне закона, чтобы облегчить вандализм».

Напомним, жертвами политических протестов в Венесуэле за последний месяц официально признаны 29 человек, однако до сих пор обстоятельства смерти многих из них остаются невыясненными.

Так, ранее сообщалось о группах вооруженных провокаторов в масках, которые совершают нападения одновременно на сотрудников национальной гвардии, сторонников и противников правительства.

Власти называют их боевиками, финансируемыми оппозицией, и ранее предоставляли доказательства в виде фото и видео допросов задержанных радикалов. Оппозиция, в свою очередь, считает их провокаторами режима и обвиняет правительство президента Мадуро в пытках.

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