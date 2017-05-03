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Жителей Казани уличили в Чувашии в «постановочном» ДТП

Происшествия

По данным надзорного ведомства, таким образом автовладельцы хотели получить страховые выплаты

Чебоксары, 3 мая 2017, 11:59 — REGNUM  В Чувашии ушло в суд уголовное дело о «постановочном ДТП» с целью получения страховой выплаты. Фигурантами дела стали жители Казани, которые инсценировали аварию на трассе в Козловском районе Чувашии, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 17 марта 2017 года мужчины с целью получения страховой выплаты на перекрестке дорог «М7 Волга — Янгильдино» и д. Альменево Козловского района совершили фиктивное столкновение двух транспортных средств. После чего вызвали сотрудников ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия и последующего предоставления оформленных документов в страховую компанию. В надзорном ведомстве отмечают, что в ходе разбирательства сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что дорожно-транспортное происшествие инсценировано водителями.

Перед судом предстанут 32-летний и 50-летний жители Казани. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 — ч.2 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

По данным МВД по Чувашии, в I квартале 2017 года в республике зарегистрировано 279 ДТП (снижение на 5,7% к уровню I квартала 2016 года), в которых 34 человека погибли (-2,9%) и 341 ранен (-14,5%). Сотрудниками Госавтоинспекции в области обеспечения безопасности дорожного движения выявлено 157 289 административных правонарушений, что на 42,5% выше уровня I квартала 2016 года.

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Дорожно-транспортные происшествия
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