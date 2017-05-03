Обрушением «райского» котлована в Новосибирске заинтересовалась прокуратура

Новосибирск, , 11:47 — REGNUM Новосибирский застройщик, по вине которого прилегающим к строительной площадке жилого комплекса «Парадиз» территориям и домам угрожает обрушение, уже неоднократно получал предписания инспекции государственного строительного надзора. Но так же неоднократно их не выполнял. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве также отметили, что прокурор города в апреле 2017 года проверял, как соблюдается законодательство по обеспечению безопасности близлежащих зданий при строительстве жилого дома по ул. Журинской. И было установлено, что ООО «Брик», который и является застройщиком указанного объекта, нарушает требования законодательства о безопасности зданий и сооружений. Тогда же выяснилось, что неоднократные предписания по устранению этих нарушений не выполняются. Это, в конечном итоге, привело к разрушению части покрытия стоянки и кирпичного ограждения, принадлежащих другому юридическому лицу, и магистральной канализации, а также обрушению грунта. Из-за этого оголилась часть монолитной фундаментной плиты рядом с жилым домом №12 по ул. Фрунзе. Для защиты интересов жителей близлежащих домов прокуратура города направила в суд исковое заявление. Ведомство требует обязать застройщика устранить допущенные при строительстве нарушения закона, а до устранения выявленных нарушений запретить строительство объекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске строительство 30-этажного жилого комплекса «Парадиз» (в переводе с французского — «рай») привело к введению режима ЧС на объекте. В результате разрушения ограждения котлована на объекте прилегающим территориям и жилым домам, расположенным неподалеку, грозит обрушение. Застройщик ООО «Брик» как следует не укрепил подпорные стенки котлована, что и привело к угрозе дальнейшего расширения и углубления провала на придомовой территории соседних жилых домов.

Сейчас вопросом ликвидации ЧС также занимаются городские власти.

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