На востоке Таджикистана произошло сильное землетрясение

Душанбе, , 11:33 — REGNUM На территории Таджикистана сегодня, 3 мая, зарегистрированы сильные подземные толчки, сообщило ИА «Авеста» со ссылкой на начальника пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеду Юсупову.

Отголоски землетрясения почувствовали жители соседних Узбекистана и Киргизии. Эпицентр же, по данным института сейсмологии, находился на границе Таджикистана и Киргизии, в 265 км от Душанбе.

Толчков было два — сила первого в эпицентре составила 4−5 балла, второго — 6 баллов. В таджикской столице зарегистрировано землетрясение в 3 балла.

В КЧС отметили, также, что на данный момент известно о частичном повреждении двух домов в селе Саргой Ляхшского района, жертв нет.

«Землетрясение ощущалось довольно сильно и продолжительное время. Шаталась люстра, дрожали стены. Было очень неприятно, всей семьей покинули здание, где мы находились», — сообщают очевидцы.

Отметим, что Таджикистан находится в активной сейсмической зоне. Так, по данным президента Академии наук Таджикистана Фархода Рахими, за 2015 год в стране зарегистрировано 26 тыс. землетрясений, а за первую половину 2016 года — 11 тыс.