Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ

Самара, , 11:27 — REGNUM В Самарской области вступил в силу приговор Чапаевского городского суда в отношении 18-летнего местного жителя Павла Рожина, признанного виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По информации УФСБ, в ноябре 2016 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе на территории Чапаевска были обнаружены тайники, где хранилось 1 кг 610 гр тротила. Взрывчатое вещество было спрятано в шести самодельных цилиндрических отрезках пластиковой трубы. Было установлено, что к незаконному хранению тротила причастен 18-летний житель Чапаевска Павел Рожин, который с августа по сентябрь 2016 года работал в подрядной организации и похитил тротил с территории ОАО «Полимер».

На основании данных, переданных в полицию сотрудниками УФСБ по Самарской области материалов, 7 ноября 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». 10 марта 2017 года Чапаевский городской суд признал Рожина виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с наложением штрафа в размере 10 тыс. рублей.

По данным УФСБ региона, в ноябре 2015 год Рожин был осужден за нанесение экстремистских надписей и изображений на «Мечеть Мирмаммеда» в Чапаевске.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации ГУ МВД по Самарской области в августе 2013 года «с территории одного из предприятий в Чапаевске по неизвестной причине выкатились три вагона с порошком тротила». Вагоны протаранили ворота, уперлись в тупик и один из них перевернулся. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и полицейские патрули. Территория была оцеплена.

Читайте также: В Чапаевске вновь ЧП с взрывчатыми веществами (Самарская область)