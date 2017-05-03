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Журналист убит в мексиканском штате Морелос

Происшествия

Мотив убийства не связан с профессиональной деятельностью потерпевшего, считают власти

Мехико, 3 мая 2017, 11:34 — REGNUM  Государственные службы Мексики 2 мая объявили об убийстве журналиста Филиберто Альвареса Ландероса, который был застрелен 29 апреля по дороге домой после эфира своей радиопередачи в городе Тлакилтенанго центрального штата Морелос, сообщает интернет-портал TERRA.

Как сообщают официальные лица, Альварес, ведущий программы «Стихи и песни» на радио «Сигнал Хохутлы», возвращался домой на машине, когда на него напали неизвестные. Злоумышленники произвели несколько выстрелов в упор, после чего покинули место происшествия. Журналиста с тремя огнестрельными ранениями успели доставить в больницу, однако вскоре он скончался.

По данным источников, цитируемых в мексиканской прессе, на месте нападения на журналиста эксперты государственной прокуратуры нашли гильзы, предположительно, калибра 9 мм.

В официальном пресс-релизе прокурор штата заявил, что первые исследования «установили, что мотив убийства не связан с профессиональной деятельностью потерпевшего», хотя остаются соответствующие оговорки.

Правительство штата Морелос поспешило заявить о своем абсолютном уважении к свободе слова и в качестве доказательства подчеркнуло, что на протяжении более четырех лет нынешней администрации, «нападений на журналистов не происходило».

Напомним, что вместе с убийством Филиберто Альвареса общее число журналистов, убитых в Мексике с 2000 года, на сегодняшний день составляет 125 человек, четыре из которых погибли от насильственных действий в марте 2017 года.

Так, в марте в южном штате Герреро был убит Сесилио Пайнда, Рикардо Монлуи был застрелен в западном штате Веракрус, Мирослава Брич была убита в северном штате Чиуауа и Максимо Родригес погиб в северо-западной части штата Нижняя Калифорния Южная. Общественные и правозащитные организации признали Мексику одним из самых опасных государств для представителей прессы.

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